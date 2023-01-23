Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 140

Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Два года назад шоумену диагностировали лимфому Ходжкина. Он перенес курсы лучевой и химиотерапии и добился ремиссии.

Иллюзионист Сергей Сафронов показался публике без привычного головного убора и подтвердил слухи об операции по пересадке волос. В соцсетях он опубликовал фотографии из храма, на которых можно отчетливо разглядеть линию, разделяющую «свои» волосы, и волосы, пересаженные хирургическим путем. Вероятно, решение преобразиться он принял после успешного завершения курсов лучевой и химиотерапии.

Два года назад Сафронову поставили неутешительный диагноз — лимфома Ходжкина. Пока артист боролся с недугом, знали о нем только члены семьи и самые близкие. Только после добрых новостей о ремиссии он решил поделиться своей историей с поклонниками и прессой. Он заявил, что лечение прошло успешно, и подготовка нового магического шоу в команде с братьями идет полным ходом.

У Сафронова, по его словам, нашли в грудной клетке опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивает сердце». Диагноз был поставлен настолько своевременно, насколько это возможно, болезнь оказалась незапущенной. Обратись артист к врачу позже, последствия были бы плачевнее: последовало бы заражение крови и следующая стадия онкологии. Тут же посыпались предположения о причинах недуга — по одной из версий виной всему стало шоу Сафронова «Битва экстрасенсов». Сам иллюзионист не верит, что на него мог навести порчу один из участников проекта.

Пышная рыжая шевелюра звезды пострадала за время лечения. В последние месяцы он решал проблему самым простым способом — постоянно прикрывал последствия болезни головным убором. Очевидно, бриться налысо и носить затейливые кепки фокусник больше не хочет, раз решился на операцию. Он намерен жить полной жизнью, несмотря на пережитые испытания. Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Сафронов заговорил о рождении четвертого ребенка.

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