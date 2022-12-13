«Мне все равно»: победивший рак Сафронов может стать отцом в следующем году

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 535

Поборовший рак иллюзионист Сафронов в 2023 году может стать папой в четвертый раз

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Знаменитость живет полной жизнью и мечтает о пополнении в семье.

Иллюзионист Сергей Сафронов имеет большой опыт в воспитании детей, поэтому мог бы вырастить как мальчика, так и девочку. Для знаменитого фокусника вовсе не важно, какого пола будет его будущий ребенок, знаменитость ко всем относится одинаково. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Будет здорово и мальчика и девочку сразу. И прямо пятерка будет у меня иллюзионистов, волшебников. Меня это вполне устроит. А если объективно, то будет ли это мальчик или девочка, то мне все равно. Я ко всему готов: уже знаю, как менять подгузники и как ухаживать и за мальчиком, и за девочкой. Опыт у меня грандиозный», — сказал он на мероприятии, посвященному десятилетию Книги рекордов России.

Неизвестно, беременна ли супруга иллюзиониста Екатерина, однако ясно одно — знаменитая семья хочет обзавестись новыми наследниками. Сейчас у пары подрастает маленькая дочь Алиса. Также у Сафронова есть дети от первого брака с Марией — дочь Алина и сын Владимир.

Положительные эмоции для Сергея очень важны, ведь артист поборол тяжелое онкологическое заболевание. Еще в марте прошлого года фокусник случайно узнал о раковой опухоли.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Сафронова о своем лечении.

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