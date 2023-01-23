В Туве нашли людей, заблудившихся в тайге
Мужчина и две женщины ушли в лес за кедровыми орехами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru
В Туве успехом завершилась поисковая операция в тайге.
Мужчина и две женщины отправились за кедровыми орехами. На промысел вышли еще 19 января, и уже тогда им пришлось провести незапланированную ночь в заснеженном лесу.
На следующий день тревогу забили родственники пропавших. Поиски начались незамедлительно. Группа прочесывала местность на снегоходах, благодаря этому и удалось найти пропавшую группу.
Всех доставили к месту сбора и напоили горячим чаем. Спасенные сейчас в удовлетворительном состоянии.
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