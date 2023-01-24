Сотрудники военкоматов под видом врачей хватают призывников на улицах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Celestino Arce; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

А это уже кадры из одесского супермаркета — они ярко иллюстрируют что сейчас происходит в регионе. Там началась настолько активная мобилизация, что некоторые мужчины переодеваются в женщин, чтобы сходить в магазин за продуктами.

Для того, чтобы более оперативно вычислять потенциальных призывников на улице и отвозить их в военкомат — украинские силовики используют даже машины скорой помощи или обычные гражданские легковушки, чтобы не вызывать подозрений у проходящих мимо мужчин.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января

Последние новости

3:33
Садальского увезли в больницу на скорой
3:25
В Одессе на мужчин устроили облаву
3:15
Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января
3:02
Федосей Весняк: как 24 января по древним традициям привлекали весну
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
2:50
Жена Игоря Николаева переживала за его развод с Наташей Королевой: «Я плакала!»

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023