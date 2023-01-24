В Одессе на мужчин устроили облаву
Сотрудники военкоматов под видом врачей хватают призывников на улицах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Celestino Arce; 5-tv.ru
А это уже кадры из одесского супермаркета — они ярко иллюстрируют что сейчас происходит в регионе. Там началась настолько активная мобилизация, что некоторые мужчины переодеваются в женщин, чтобы сходить в магазин за продуктами.
Для того, чтобы более оперативно вычислять потенциальных призывников на улице и отвозить их в военкомат — украинские силовики используют даже машины скорой помощи или обычные гражданские легковушки, чтобы не вызывать подозрений у проходящих мимо мужчин.
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