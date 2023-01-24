Зеленский сообщил о «кадровых решениях»

Украинский лидер анонсировал серьезные кадровые перестановки на различных уровнях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проведении масштабной кадровой ротации, которая затрагивает бюрократов самых разных уровней. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что соответствующие решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель руководителя офиса Зеленского — Кирилл Тимошенко — покинул свой пост.