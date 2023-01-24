«Уехали лечиться»: Подольская и Пресняков обманули сына и покинули страну

Исполнители наслаждаются отдыхом на Мальдивах, с сыновьями держат связь через видеозвонки.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший оставили сыновей Артемия и Ивана в Москве и улетели за границу. Исполнители решили провести время только вдвоем и отправились на Мальдивы наслаждаться солнцем и голубыми волнами океана. За детьми присматривают бабушки и няни, мальчики очень скучают по родителям, ждут их, о чем сообщают ежедневно.

Подольская опубликовала в личном блоге видео, в котором призналась, что тоже тоскует по сыновьям. Отдыхать от суеты приятно, но стоит увидеть семью с детьми, хочется скорее обнять своих малышей. Звезда сообщила, что впереди последние сутки отпуска, еще немного — и она отправится на встречу с мальчиками.

Певица также добавила — дети не знают, куда уехали их родители. Старшенький Артемий задавал много вопросов, на которые было решено ответить ложью. Чтобы не расстраивать ребенка, Подольская и Пресняков сказали ему, мол, поехали в санаторий поправить здоровье. А не отдыхать от него и младшего братика.

«Теме наплели, что мы лечиться поехали в санатории. С три короба наврали, но он, похоже, нам не верит», — говорит артистка.

Для Преснякова и Подольской это первый совместный отпуск после рождения Ивана. Поэтому, призналась исполнительница, формат путешествия кажется крайне непривычным. Стоит отметить, и в Москве из-за участия в шоу «Ледниковый период» звезда нечасто видела сыновей. Всю осень и начало зимы она провела в репетициях до поздней ночи, возвращалась домой, когда мальчики уже спали.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Подольская рассказала о ревности сына Артемия к младшему брату. Как оказалось, парнишка был не рад появлению второго ребенка, о чем прямо заявлял родителям.