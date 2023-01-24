Еженедельнику «Аргументы и факты» исполнилось 45 лет

Газета «Аргументы и факты» отмечает 45-летие! Каждый номер издания разлетается не только по России, но и по миру тиражом более чем миллион экземпляров. Ни одно значимое событие в жизни страны не осталось без внимания журналистов «АиФ», а по обложкам газеты можно изучать историю.

«Вот так, на огромной скорости печатают свежий выпуск газеты „Аргументы и факты“. Типография буквально кипит! Пока станки — грохочут, работники — успевают пролистать новый выпуск. Здесь — первая встреча с читателем!» — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Воробьев.

Свежий номер «АиФ» буквально только что напечатан — еще пахнет краской. Тираж конкретно этого номера — 1,2 миллиона экземпляров. На печать уйдет около шести часов, а после начинается путешествие: газету отправляют не только по городам России, но и по всему миру.

А начинается все тут — в редакции. Атмосфера — рабочая, о празднике напоминает только торт. Какие темы волнуют всю страну — определяют на планерке.

«Спивакова мне обещали в начале февраля… Лавров в Африке», — обсуждают планы и события сотрудники.

Решить, на какую полосу поставить материал, — дело непростое. Каждый текст должен быть на своем месте, чтобы доносить до читателя самое важное.

«Наша задача ясная, заложенная еще отцами-основателями „АиФ“: о сложном говорить просто, какие-то хитроумные вещи переводить на язык понятный», — говорит главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников.

Понятный и доступный язык покорил миллионы читателей. «Аргументы и факты» — самое массовое издание в стране. Газета даже носит гордое звание мирового рекордсмена — 33 миллиона 431 тысяча экземпляров! И этот рекорд книги Гиннесса до сих пор не побит.

Еженедельник и сегодня — флагманский продукт редакции. Но развивают и новые форматы. В планах стать — полноценным мультиканальным изданием.

«Наших цифровых ресурсов уже 63 региональных сайта. И приложения наши региональные по всей стране, редакции, которые делают контент на местах. А это связь с теми людьми, которые живут на тех территориях», — отмечает генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков.

«АиФ» окупается только тиражом. Читатель голосует рублем, и понятно почему: «АиФ» — это единственная газета в стране, которая построена по принципу ответов на вопросы обычных людей.

«Вся наша аудитория — наш самый главный судья, и главный человек, для которого мы все делаем», — подчеркивает заместитель главного редактора Дарья Буравчикова.

А это галерея обложек — можно изучать историю страны. Самые заметные события — на первой полосе. А журналисты «АиФ» — их свидетели. Даже в зоне спецоперации.

«Проникнуться жизнью героев, атмосферой места, чтобы потом изложить это читателю так, чтобы он мог в голове все представить то, что видел журналист», — делится военный корреспондент Дмитрий Григорьев.

Многие помнят «АиФ» по рекламе начала 90-х. С тех пор лохматый терьер стал талисманом редакции: нос собаки и сейчас трут на удачу, и кажется, это работает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как космонавты поздравили со 105-летием газету «Известия».