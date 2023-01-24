«Интрига под юбкой»: Волочкова обнажила интимные прелести в танце с Джигурдой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 589

Волочкова в короткой юбке станцевала с Джигурдой и обнажила интимное место

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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Вечеринка в честь дня рождения балерины удалась на славу. На торжестве было много казусов и одно откровенное признание, поразившее поклонников.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пышно отметила свое 47-летие. На празднике было все: музыка, угощения, еда, куча подарков и любимые гости. Даже веселые танцы с горячими мужчинами — тоже присутствовали. Например, с актером Никитой Джигурдой шикарная именинница зажигала на полную катушку.

Захватывающая пляска вдруг превратилась в жарку игру: артист поднял подругу на руки и стал кружить. Правда, здесь танцовщица попала в просак — юбка от платья оказалась очень короткой и предательски задралась кверху. В итоге все сокровенные места у блондинки вылезли наружу. Нижнее белье телесного цвета только усугубило ситуацию — с определенного ракурса зрелище выглядело так, будто балерина и вовсе без трусов.

Особенно пикантные подробности хорошо видны в замедленной съемке. Поклонники артистки сразу отреагировали на столь необычный перфоманс.

«Интрига под юбкой»;

«Настя с голой кормилицей»;

«Жаркие танцы», — написали фанаты.

Однако случай с танцем был не единственным казусом на празднике. По словам примы, она случайно съела розу, которая служила элементом декора на торте. Увы, цветок оказался настоящим, а не очередной сладкой диковинкой, за которую его приняла Анастасия.

«Я смеюсь до слез до сих пор. Спасибо моим гостям и всем СМИ, кто пришел! Я все поведаю. Но роза этого заключительного торта оказалась живой. А я ее съела», — заявила артистка.

Помимо смешных моментов на торжестве прозвучало откровенное признание балерины: красавица не собирается выходить замуж. История про свадьбу с кондитером Дмитрием — простая выдумка. Этим звезда хотела создать интересный инфоповод вокруг себя, чтобы порадовать поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова показала долгожданный подарок дочери Ариадны ко дню рождения.

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