«Самый долгожданный»: Волочкова показала особый подарок дочери на день рождения

Знаменитая танцовщица была не готова к такому сюрпризу, реакция не заставила себя долго ждать.

Балерина Анастасия Волочкова не осталась без самого важного на день рождения — внимания дочери. Красавица Ариадна подарила маме интересную картину, которую написала самостоятельно. Танцовщица была потрясена таким необычным презентом и сразу похвасталась публике.

«Мой самый долгожданный гость в день рождения! С картиной, которую написала сама. Любимая доченька», — приводит ее слова издание Газета.ру.

Поклонники быстро среагировали на новое фото. Под публикацией появилось множество положительных комментариев и комплиментов. В день 47-летия Волочковой даже хейтеры решили отложить критику и отметили исключительный талант и красоту мамы и дочери.

«Прекрасная картина, у вас талантливая дочь»;

«Какая умница Ариадна, прекрасный подарок для мамы»;

«Это самое ценное поздравление для мамочки»;

«Сногсшибательные мама и дочка», — написали фанаты.

Дочь балерины до 13 лет жила с мамой. Потом девушка предпочла уехать к отцу Игорю Вдовину и до сих пор живет с папой и его новой семьей — мачехой телеведущей Еленой Николаевой и годовалым братом Сашей по папиной линии.

Сама Волочкова объяснила решение дочери удобством, мол, Вдовин живет в центре Москвы и наследнице так удобнее добираться до школы и на тренировки — Ариадна учится в лицее при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Поклонники уверены, что между балериной и дочерью напряженные отношения, однако сама артистка отрицает это. Любимая наследница часто приезжает в гости к звездной родительнице и не забывает про нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 47-летняя Волочкова начала есть живые розы.