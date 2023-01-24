«Она там скрюченная лежит»: кадры из квартиры в Петербурге, где нашли тело девушки с ожогами

В ужасном виде девушку нашел хозяин квартиры. Что он увидел?

Страшное происшествие в центре Петербурга повергло в шок всех местных жителей. На Серпуховской улице нашли труп молодой девушки, которая обварилась в кипятке. 5-tv.ru стали известны эксклюзивные подробности этой трагедии.

Хозяин квартиры, у которого она снимала жилье, рассказал, что она заехала туда только третьего января для того.

«Заключили договор третьего января, соседи не жаловались, все тихо. Единственное, мы с ней обсуждали, что мы сдаем только на длительный срок для одного человека, а к ней парень стал ходить. Я закрыл глаза на это, вроде не пачкает коридор, разувается. Вроде трезвый», — рассказал хозяин квартиры.

По словам мужчины, он видел его пару раз. О самом происшествии хозяин узнал через соседей.

«Позвонили ребята, сказали, что весь коридор залит водой, даже затекло в одну квартиру. На телефон ей звонили и писали в Telegram — ответа не было. Ну, я и открыл дверь, дошел до кровати, а она там скрюченная лежит — на боку», — добавил хозяин.

Он также заявил, что рядом валялась бутылка пива и все плавало в воде.

«Я говорю жене — она умерла. У нее были красные ноги до колена, и руки также. Я думал, что это трупные пятна, но запаха не было. В итоге я сразу вышел», — заключил мужчина.

Оказалось, что ключи от квартиры были у нее в куртке, а сама квартира была заперта изнутри.

Сейчас тело 20-летней девушки с ожогами доставлено в морг, причины смерти устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изувеченное тело 20-летней девушки с ожогами нашли в центре Петербурга.