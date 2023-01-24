Изувеченное тело 20-летней девушки с ожогами нашли в центре Петербурга

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 697

Кто мог убить несчастную? Бытовой скандал или хуже?

Изувеченное тело 20-летней девушки с ожогами нашли в центре Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

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Петербуржцы вновь напуганы громкой историей. В самом центре города, на Серпуховской улице, полиция обнаружила труп 20-летней девушки. Ужасающим фактом стало то, что все мертвое тело покрыто ожогами. Что именно случилось с гражданкой — непонятно.

Как стало известно 5-tv.ru, тело направлено в морг для установления причины смерти. Также с места происшествия изъяли отпечатки пальцев, вдруг именно в них лежит разгадка трагедии? Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре прошлого года подобная история в Петербурге произошла с мужчиной. Его труп нашли патрульные полицейские, тело находилось в зарослях около многоэтажного дома в 3-ем Верхнем переулке. Вокруг трупа были разбросаны вещи: куртка, свитер, джинсы и обувь. На самом теле были надеты голубые трусы.

По предварительной версии, мертвый гражданин не имел определенного места жительства. Найденное тело было худощавого телосложения, с европейским типом внешности и седыми волосами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело человека с мишенью на спине выловили из Москвы-реки.

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