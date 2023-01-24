Важные соглашения и неформальная обстановка: чем запомнится визит Лаврова в Эсватини

Российский министр в рамках африканского турне посетил одно из самых маленьких государств на «черном континенте».

Сегодня глава российского МИД находится в одной из своих самых экзотичных командировок: Сергей Лавров укрепляет российские связи с африканским континентом.

Очередной точкой в маршруте министра стала страна с почти сказочным названием Эсватини — и звучит красиво, и перспективы довольно яркие. Плотное сотрудничество с местным правительством может принести отечественным производителям выходы на принципиально новые рынки.

«Такого самолета аэропорт Эсватини еще не видел. Неудивительно, что возникли проблемы с трапом — дипломатам пришлось подождать. На земле нашу делегацию встречал принц Линданикоси в национальном костюме. Служащий, который помогает прессе, тоже в праздничном национальном наряде. Маленькое, но гордое королевство впервые принимает российскую делегацию такого уровня», — рассказывает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Не обошлось без курьезов. Например, на бейдже прессы вместо Российской Федерации написали Российская Республика. Ошибку быстро постарался исправить глава местной службы протокола, но поменять карточку не успел — кортеж Сергея Лаврова уже подъезжал.

Российского министра встретила его коллега из Эсватини — Тхули Дладла. Вслед за Лавровым тут же поспешил принц и по пути оценил наряд журналистов.

«Привет! Отлично выглядите сегодня!» — сказал Линданикоси.

Для народа свази их национальная одежда играет особую роль: это связь с прошлым, в котором тогда еще племя яростно сражалось с соседями за место под солнцем.

Герб королевства тоже поражает оригинальностью: посередине изображен традиционный племенной щит с копьями, а по бокам — лев, который обозначает короля, и слон — это уже королева-мать.

Сейчас королевство все больше смотрит в будущее, потому и налаживает диалог с Россией. На черном континенте нашу страну хорошо знают и помнят ее помощь в борьбе с колониализмом. Лавров приехал говорить об экономике — у российских компаний есть планы по добыче ископаемых в Эсватини. Речь может идти о золоте, алмазах или асбесте. Но главная цель — наладить дипломатические связи.

«Сегодня мы подпишем ряд соглашений. В частности, о визах — чтобы наши граждане могли свободно перемещаться», — отметил принц Линданикоси.

Эсватини иногда называют южноафриканской Швейцарией за красоту горного рельефа. К слову, прежнее название государства, Свазиленд, чем-то напоминает Switzerland — Швейцарию по-английски. По одной из версий, это и есть причина того, почему название поменяли.

Но вероятнее всего, так решили сделать, чтобы быть ближе к своим корням. В королевстве очень ценят традиции и стабильность, потому последовательный подход России к отношениям с африканскими партнерами здесь точно найдет отклик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини — одно из самых маленьких государств на «черном континенте». До этого глава МИД РФ в рамках своего африканского турне побывал в ЮАР.