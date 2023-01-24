В мумии «Золотого мальчика» из Египта оказалась необычная находка

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Рита Миронова
Рита Миронова 42

Ученые провели КТ древних останков и нашли множество драгоценных артефактов. Что они значат?

В мумии «Золотого мальчика» из Египта оказалась необычная находка

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Thissen

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В Египте археологи просветили мумию «Золотого мальчика» при помощи компьютерного томографа. Внутри ученые обнаружили 49 амулетов-оберегов, изготовленных из различных драгоценных материалов. Об этом написано в журнале Frontiers in Medicine.

Согласно исследованию, «Золотой мальчик» — это древнеегипетский подросток 14-15 лет высокого социального статуса. Амулеты, с которыми мумифицировали подростка, согласно верованиям, должны были воскресить его тело в загробном мире. Также для эффективности ритуала тело подростка украсили гирляндой из папоротников.

«У умершего были здоровые зубы и кости без признаков плохого питания или болезней. Среди амулетов были обнаружены Уджат или глаз Гора, скарабей, амулет, символизирующий горизонт (Ахет), плаценты, узел Исиды и многие другие. В рот помещали амулет с золотым языком, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни. Многие были сделаны из металла, возможно, золота, а некоторые — из полудрагоценных камней, обожженной глины и фаянса», — рассказал профессор Салим в статье.

«Золотого мальчика» нашли в 1916 году на кладбище Египта. Мумия была помещена в два гроба — украшенный внешний и деревянный саркофаг. В груди подростка осталось сердце, а вот все внутренности удалили через разрез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чьи останки ученые обнаружили в Алтайском крае.

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