JАМА: отказ от соцсетей может снизить тревогу и симптомы депрессии

Сокращение времени в социальных сетях может помочь молодым людям справиться с тревожностью, стрессом и симптомами депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, изучившие изменения психологического состояния более двух тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Оказалось, что участники, которые перестали постоянно заходить в соцсети, чаще отмечали улучшение самочувствия. Особенно заметной эта связь была среди молодых людей, которые ранее испытывали эмоциональные трудности.

Как отказ от соцсетей влияет на психику

Исследователи проанализировали данные 2358 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Все они регулярно пользовались социальными сетями и сообщали о тревоге, стрессе, подавленности или проблемах со сном. Наблюдения охватывали период с 2013 по 2021 год. Участников неоднократно опрашивали, чтобы проследить изменения их привычек и самочувствия.

Выяснилось, что около 14% молодых людей со временем стали заходить в социальные сети не чаще одного раза в день. Именно среди них чаще наблюдались положительные изменения.

Доля участников без выраженного сочетания исследуемых симптомов в этой группе достигла 57%. Среди тех, кто продолжал проверять соцсети по несколько раз в день, показатель составил 49%.

Сокращение частоты посещения социальных сетей оказалось связано с более благоприятным психологическим состоянием.

Почему социальные сети могут усиливать стресс

По словам детского и подросткового психиатра Атики Исмаил, приложения устроены так, чтобы пользователи возвращались к ним снова и снова. Лайки, комментарии и уведомления вызывают желание постоянно проверять телефон. Постепенно это может превратиться в привычку, которую трудно контролировать.

Особенно заметной проблема становится, когда социальные сети начинают мешать сну, учебе, работе и живому общению. Например, человек собирается посмотреть несколько публикаций перед сном, но незаметно проводит за экраном несколько часов. В результате он хуже высыпается, быстрее устает и может испытывать дополнительное эмоциональное напряжение.

При этом специалисты подчеркивают, что социальные сети нельзя считать единственной причиной тревожных и депрессивных состояний.

Как уменьшить время в социальных сетях

Ученые не призывают полностью удалять приложения или отказываться от общения в интернете. Гораздо важнее научиться контролировать собственные привычки.

Атика Исмаил рекомендует начинать с небольших ограничений. Например, если человек привык часами просматривать ленту, можно установить таймер на 30 минут.

После сигнала стоит отложить телефон и заняться чем-то другим. Особенно полезно ограничивать использование социальных сетей перед сном, когда бесконечное пролистывание публикаций мешает полноценному отдыху.

Отдельную опасность представляет думскроллинг — привычка постоянно читать тревожные и негативные новости. Человек продолжает искать новые сообщения о неприятных событиях, даже когда замечает, что его настроение ухудшается.

В таких случаях специалисты советуют выделять определенное время для просмотра новостей и не возвращаться к ленте бесконтрольно.

Может ли отказ от соцсетей избавить от депрессии

Несмотря на положительные результаты, ученые предупреждают: сокращение времени в интернете нельзя считать самостоятельным лечением депрессии. Исследование показало связь между привычками и самочувствием, но не доказало, что именно отказ от частого посещения соцсетей стал причиной улучшения.

Не исключено, что некоторые участники начали меньше пользоваться приложениями уже после того, как почувствовали себя лучше. Кроме того, эмоциональное состояние добровольцев оценивали по их собственным ответам, а не на основании полноценного медицинского обследования.

Тем не менее исследователи считают, что разумное ограничение времени в социальных сетях может стать полезной привычкой.

Освободившееся время специалисты рекомендуют посвящать прогулкам, физической активности, полноценному сну и общению с близкими.

Если тревога или подавленность сохраняются и мешают повседневной жизни, необходимо обратиться к специалисту.

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