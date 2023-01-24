Золото дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам

Эфирная новость 15

Что означают скачки в финансовых графиках и к чему могут привести?

Фото, видео: www.globallookpress.com / erwin rachbauer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Золото вновь становится главным гарантом экономической безопасности, об этом пишет Bloomberg. Колумнисты издания отмечают, что привлекательность металла в качестве актива выросла благодаря повышенному интересу со стороны России и Китая.

За последние два месяца прошлого года его стоимость увеличилась на 15%, уже в 2023-м — еще на 7%. В статье указано, что за массовыми закупками стоят Москва и Пекин, именно они напомнили миру, что доллар — не такая уж безоговорочная основа мировой экономики и что даже маленький ребенок предпочтет денежной купюре золотую монетку.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:23
Опасные прятки: мальчика случайно перевезли в контейнере в чужую страну
20:11
Теперь 37 заболеваний: Михаил Саакашвили заразился еще и коронавирусом
20:06
Золото дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам
19:57
В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике
19:49
«Черная рада»: Алексей Арестович раскритиковал украинский гимн
19:41
«Наша богиня»: Анисина показала подросшую дочь от Джигурды

Сейчас читают

Никиту Михалкова выписали из больницы
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023