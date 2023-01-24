В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике

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Финский залив хотят буквально заблокировать. Но возможно ли это?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Gollnick; 5-tv.ru

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В Калининграде планы Эстонии заблокировать Финский залив для российских судов назвали провокацией. Морской транзит в этом районе обеспечивают международные нормы и пересмотреть их в одностороннем порядке нельзя.

Ранее МИД Эстонии предложил увеличить свою прилежащую зону. Расширив территориальные воды в Балтике на 24 морские мили или примерно 45 километров. Сейчас корабли под российским флагом проходят по узкой полосе нейтральных вод, между Финляндией и Эстонией. И вот, если решение примут, то этой полоски не останется. Все наши суда, которые идут из Ленобласти и Кронштадта — в том числе в Калининград — будут досматриваться. Кроме этого, Эстония сможет и вовсе закрыть Финский залив для российских кораблей.

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