Никиту Михалкова выписали из больницы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 7 119

Режиссер Михалков сообщил о своей выписке из больницы

Никиту Михалкова выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый кинодеятель поделился долгожданной новостью в соцсети.

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, госпитализированный с гриппом в начале января, сообщил о своей выписке из больницы. Долгожданной для миллионов поклонников новостью он поделился в соцсети.

«Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно „дорогие“ и именно „друзья“! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. <…> Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», — написал кинодеятель в своем Telegram-канале.

Михалков добавил, что ему потребуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но «раз врачи отпустили, значит, они спокойны». Также он сообщил, что уже приступил с командой к подготовке первого в этом году выпуска авторской программы «Бесогон» и пообещал скоро показать его зрителям.

Об экстренной госпитализации Михалкова стало известно 5 января. У 77-летнего режиссера диагностировали грипп, состояние при этом оценивалось как средней степени тяжести.

Через несколько дней Михалков вышел на связь с поклонниками из больницы, поблагодарив всех, кто беспокоится о нем и оставляет пожелания поскорее поправиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообщался по телефону с Никитой Михалковым, пожелав ему скорейшего выздоровления и отметив его огромный вклад в развитие государства.

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