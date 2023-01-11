Бастрыкин лично позвонил госпитализированному Никите Михалкову

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 93

Глава СК РФ пожелал артисту скорейшего выздоровления и поблагодарил за плодотворную работу.

Бастрыкин лично позвонил госпитализированному Никите Михалкову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообщался по телефону с Никитой Михалковым, госпитализированным с гриппом в начале января. Об этом сообщили в СК РФ.

Бастрыкин пожелал кинематографисту скорейшего выздоровления и отметил его огромный вклад в развитие государства.
По мнению председателя Следкома, программа Михалкова «БесогонТВ» играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи.

К слову, Никита Михалков является Почетным членом Общественного совета при СК России и попечительского совета петербургской академии СК. Артист всегда находил время для творческих встреч с молодежью.

Кроме того, во время разговора Бастрыкин заявил, что офицеры Следственного комитета РФ готовы оказать любую помощь и поддержку режиссеру.

О состоянии госпитализированного Никиты Михалкова регулярно сообщают президенту Владимиру Путину. Сейчас 77-летний режиссер находится в состоянии средней степени тяжести.

«Легендарному режиссеру сопереживают абсолютно все», — заявили в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации.

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