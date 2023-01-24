Российские системы противовоздушной обороны (ПВО), вне всяких сомнений, одни из самых лучших в мире. Это как нельзя лучше доказывает практический опыт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире», — сказал глава государства.

И, в числе прочего, было отмечено потоковое производство ракет ПВО: втрое больше аналогичных Patriot.

«То, что США производят, скажем, ракеты к системам Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. <…> в целом системы работают исправно», — добавил российский лидер.

В ходе разговора он также особо отметил на эффективность мер, которые принимают власти Белгородской области. Они нацелены на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации по защите Донбасса от украинских террористов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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