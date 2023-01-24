Танки или жизнь: как Leopard погрузили в хаос «коллективный Запад»

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Танки Leopard погрузили в хаос «коллективный Запад»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Германия, Польша, Украина — все разругались из-за поставок оружия. Может, просто стоит закончить конфликт?

Власти Польши официально попросили правительство Германии разрешить им передать Украине немецкие танки Leopard, которые стоят на вооружение у польской армии. Впрочем, это всего лишь формальность, соблюдение которой требуют контрактные обязательства.

Ранее в Варшаве угрожали: если не получится договорится с Берлином, то Leopard поедут на Украину без согласия ФРГ. Похоже, вопрос о поставке немецких танков может окончательно рассорить союзников с Германией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг внезапно заявил — все страны, у которых есть эти боевые машины, уже могут начать тренировать экипажи ВСУ и готовить технику к передаче Украине. А Берлин скоро объявит о своем решении. При этом генсек, видимо, не согласовал свое выступление с Министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. На этой же пресс-конференции глава Бундесвера подчеркнул: Берлин еще ничего не решил по поводу поставок тяжелой техники. Давят на свое же правительства даже сами производители танков.

Концерн, который производит вооружение, заявил, что якобы готов предоставить Украине некие Leopard. Всего — 139 машин. Часть из них смогут выпустить с завода в середине весны. Остальные нуждаются в ремонте. Поэтому их получится предоставить только через год.

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