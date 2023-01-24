Германия передаст Украине танки Leopard 2

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 138

Spiegel: канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2

Германия передаст Украине танки Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Christian Thiel

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Речь идет минимум о десяти единицах бронетехники.

Германия все же поставит Украине боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

Уточняется, что речь идет минимум об одной танковой роте (десять машин), которая будет передана из запасов бундесвера. Также правительство ФРГ намерено разрешить западным партнерам, в частности Польше, поставить Киеву танки немецкого производства.

«Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, проходившие в течение последних нескольких дней, особенно в Вашингтоне», — цитирует немецкое издание агентство EADaily.

Накануне сообщалось, что лидеры западных стран усилили давление на Германию, чтобы та согласилась отправить на Украину танки Leopard 2. В Польше даже пообещали Берлину международную изоляцию, а премьер-министра страны Матеуш Моравецкий пригрозил поставить Киеву имеющиеся в распоряжении Варшавы немецкие танки без согласия Германии.

Ранее в этот день телеканал Sky News Arabia сообщил в Twitter со ссылкой на анонимного представителя Пентагона, что президент США Джо Байден готов поставить Украине десять танков Abrams М1. Таким образом он якобы хочет оказать давление на Германию с целью передачи Киеву немецких танков Leopard 2.

В свою очередь The Wall Street Journal уточнила, что объявление о поставках «значительного количества» Abrams на Украину может быть сделано уже на этой неделе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Кремле заявили, что поставки Берлином танков Leopard 2 Киеву плохо отразятся на отношениях Германии и России.

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