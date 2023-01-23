В Польше обещают Шольцу международную изоляцию из-за позиции по танкам и Украине

Лидеры западных стран усилили давление на Германию, чтобы та согласилась отправить на Украину танки Leopard. Некоторые политики даже открыто угрожают. В Польше Берлину обещают международную изоляцию.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым. Несомненно, ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе. Немцы и французы хорошо это понимают», — отметил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

А польский премьер сегодня пригрозил отправить Киеву имеющиеся в распоряжении Варшавы танки Leopard 2 вовсе без согласия Берлина. И это несмотря на то, что по закону европейским странам для передачи любого немецкого оружия нужно разрешение ФРГ. И у Берлина есть свои личные мотивы не давать зеленый свет. Как пишут немецкие издания, те, кто отдаст свои танки, потом могут купить новые у США. В таком случае Германия теряет рынок.