Песков ответил, что будет между ФРГ и Россией, если Берлин поставит танки Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 374

Песков: поставка ФРГ танков Украине негативно отразится на отношениях между РФ и Германией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Даже если передача техники состоится, то не раньше конца этого года.

Вероятные поставки танков Leopard 2 Киеву со стороны Берлина плохо отразятся на отношениях Германии и РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что немецко-российские отношения сейчас и так «в достаточно низкой точке».

«Безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — заявил представитель Кремля на ежедневном телефонном брифинге.

До этого появилась информация, что немецкий концерн Rheinmetall способен поставить Киеву примерно 139 танков Leopard типов 1 и 2. Как отметил представитель концерна, отправка техники вероятно реализовать в конце текущего — начале следующего года.

В последнее время «коллективный Запад» активно говорит о возможности поставить Украине немецкие танки Leopard 2. Опираясь на мировые правила, никакое государство не вправе передавать другой стране боевую технику без согласия ее производителя. Поэтому ФРГ должна дать добро на отправку танков Незалежной.

Однако Германия, в свою очередь, мешкает и не дает соответствующее разрешение. Страны союзники давили на Берлин, но, как сообщал 5-tv.ru, по словам немецкого вице-канцлера Роберта Хабека, государство не хочет передавать танки из-за исторической памяти.

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