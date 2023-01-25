Избил и пытался утопить: Конора Макгрегора обвиняют в нападении на женщину

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24

Ирландского бойца UFC Конора Макгрегора обвинили в избиении женщины

Избил и пытался утопить: Конора Макгрегора обвиняют в нападении на женщину

Фото: www.globallookpress.com / Joel Marklund

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Предполагаемая пострадавшая судится с ирландским бойцом UFC. Она утверждает, что чудом спаслась.

У ирландского бойца UFC Конора Макгрегора неприятности — его обвиняют в нападении на женщину. Предполагаемая пострадавшая обратилась в суд и заявила, что в июле прошлого года была избита спортсменом. По информации источников Sportskeeda, он ударил свою жертву в живот и подбородок, а потом грозился утопить.

По версии издания, инцидент произошел в день рождения Макгрегора 14 июля 2022 года. Он устроил вечеринку на яхте в ночном клубе на Ибице, пригласил близких друзей и семью. Это, впрочем, подтверждают снимки папарацци и материалы СМИ. Однако, по словам 42-летней ирландки, которая судится с бойцом, в те выходные не все прошло весело и гладко. Женщина утверждает, что выросла в том же районе, что и спортсмен. Макгрегор якобы узнал ее в клубе и пригласил в VIP-зону, где находились его гости его праздника.

Обвинительница заявила: после клуба Макгрегор позвал ее на афтепати на своей яхте. Там, когда вечеринка подошла к концу, боец внезапно впал в ярость и набросился на приятельницу. По версии женщины, спортсмен оскорбил ее, затем ударил ногой в живот и кулаком в подбородок, а потом прыгнул на нее и закричал, что сейчас утопит. Опасаясь за свою жизнь, жертва нападения якобы спрыгнула с яхты, и ее подобрал катер Красного Креста.

Издание отмечает, что в тот злополучный день рождения Конор Макгрегор стал героем еще одного неприятного инцидента, попавшего на видео. Боец UFC высмеял своего фаната и растоптал шляпу, которую тот бросил к его ногам. Кроме того, в сентябре 2021 года устроил потасовку с артистом Machine Gun Kelly на премии MTV Music Video Awards, но звезд разняла охрана. А месяц спустя итальянский диджей Франческо Факкинетти обратился в суд и заявил, что Макгрегор без всякого повода сломал ему нос.

Как ранее писал 5-tv.ru, и еще один именитый спортсмен недавно оказался под прицелом следователей после обвинения в домогательствах. В Испании по обвинению в сексуальных домогательствах задержан футболист Дани Алвес.

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