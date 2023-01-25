Экс-офицер разведки США счел бесполезной передачу Киеву танков Abrams и Leopard: в чем подвох?

Скотт Риттер напомнил, что Россия последние 20 лет готовилась дать отпор НАТО и знает, как уничтожить западную бронетехнику.

Танки, которые страны НАТО после долгих пререканий и согласований договорились передать Киеву, не помогут Украине одержать победу. Более того, их поставка лишь затянет конфликт и унесет жизни еще тысяч украинских солдат. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он напомнил, что Германия под давлением союзников, в первую очередь Польши, согласилась передать Киеву танки Leopard. Однако встречным условием Берлина стало то, что и США поставят Украине свои Abrams.

«И все это для того, чтобы Украина якобы начала операцию по захвату Донецка, Луганска и Крыма. Но реальное положение дел заключается в том, что для таких действий у Украины не хватает вовсе не танков, а хотя бы даже солдат», — отметил Риттер.

По его мнению, передавая Украине танки, страны Запада надеются, что таким образом нанесут большой урон России. Точно так же они рассчитывали, что экономические санкции приведут к революции в России, однако оказалось, что они не работают — экономика страны не загибается в отличие от европейской, отметил эксперт.

«Это (передача танков — Прим. ред.) не поможет Украине победить. <…> Россия последние 20 лет готовилась дать отпор НАТО. А это значит, что Россия знает, как уничтожить эти танки. Эти несколько десятков танков могут быть легко уничтожены российскими силами», — подчеркнул военный.

По словам Риттера, поставки танков означают, что Запад вместо реальной помощи Украине и ослабления Россия просто жертвует десятками тысяч жизней украинских солдат.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден готов поставить Украине десять танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию и заставить ее передать Киеву немецкие танки Leopard. Позднее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине десять Leopard.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что станет с американскими танками Abrams на Украине.