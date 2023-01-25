И оглянуться не успеют: что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине

Зарубежную технику уже сейчас успешно ликвидируют Вооруженные силы России.

Американские танки M1 Abrams уничтожит российская армия, если Вашингтон передаст их киевскому режиму. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Мировое сообщество, считает дипломат, должно знать, кто настоящий агрессор в украинском конфликте, а поставки радикалам станут очередной провокацией в отношении российской стороны.

Он отметил, что Штаты постоянно повышают «планку» военного содействия «своим марионеткам», особенно, когда российские военные побеждают вновь и вновь, уверенно освобождая территорию РФ от неонацистов.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — приводит слова дипломата Telegram-канал российской дипмиссии в Вашингтоне.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица написало, что Белый дом склонен передать в Незалежную «значительное количество» танков M1 Abrams в рамках соглашений с ФРГ, о передаче немцами танков Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ФРГ призвали подумать перед отправкой танков Украине.