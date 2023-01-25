И оглянуться не успеют: что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 469

Посол РФ в США Антонов: все поставленные Украине американцами танки будут уничтожены

И оглянуться не успеют: что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Тема:
Спецоперация

Зарубежную технику уже сейчас успешно ликвидируют Вооруженные силы России.

Американские танки M1 Abrams уничтожит российская армия, если Вашингтон передаст их киевскому режиму. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Мировое сообщество, считает дипломат, должно знать, кто настоящий агрессор в украинском конфликте, а поставки радикалам станут очередной провокацией в отношении российской стороны.

Он отметил, что Штаты постоянно повышают «планку» военного содействия «своим марионеткам», особенно, когда российские военные побеждают вновь и вновь, уверенно освобождая территорию РФ от неонацистов.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — приводит слова дипломата Telegram-канал российской дипмиссии в Вашингтоне.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица написало, что Белый дом склонен передать в Незалежную «значительное количество» танков M1 Abrams в рамках соглашений с ФРГ, о передаче немцами танков Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ФРГ призвали подумать перед отправкой танков Украине.

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