Три человека погибли в результате массовой стрельбы в США
Вопиющий инцидент произошел на автозаправке.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Hogan; 5-tv.ru
Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США. Новый случай произошел в штате Вашингтон на автозаправке.
Начало этого года в США стало рекордным по количеству массовых расстрелов. За несколько недель января — уже почти 40 случаев. Погибли 70 американцев.
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