Три человека погибли в результате массовой стрельбы в США

Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США. Новый случай произошел в штате Вашингтон на автозаправке.

Начало этого года в США стало рекордным по количеству массовых расстрелов. За несколько недель января — уже почти 40 случаев. Погибли 70 американцев.