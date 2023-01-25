Три человека погибли в результате массовой стрельбы в США

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Вопиющий инцидент произошел на автозаправке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Hogan; 5-tv.ru

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Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США. Новый случай произошел в штате Вашингтон на автозаправке.

Начало этого года в США стало рекордным по количеству массовых расстрелов. За несколько недель января — уже почти 40 случаев. Погибли 70 американцев.

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