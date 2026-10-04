Приставы арестовали счета организатора отмененных концертов рэпера Канье Уэста

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Арест наложен в пределах 115,5 тысячи рублей.

Как накажут организатора отмененных концертов Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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Судебные приставы арестовали счета московской концертной компании Say Agency, выступавшей организатором концертов рэпера Канье Уэста, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Контур. Фокус».

Арест наложен в пределах 115,5 тысячи рублей.

Это первый в истории случай, когда суд арестовывает счета компании-организатора концертов в рамках несостоявшегося выступления. Производство возбуждено в соответствии с исполнительным листом, который выдал Октябрьский районный суд Самары.

Причиной послужил гражданский иск о защите прав потребителей — к делу также привлекли оператора анонсированной площадки для концертов Уэста ООО «Зенит-Арена», билетного оператора ООО «Интикетс» и Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что после отмены концертов Уэста российским силовым структурам предстоит разобраться в деле об ущербе на миллиарды рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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