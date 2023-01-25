«Король рэпа» Бернард Грин умер на 58-м году жизни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82

Исполнитель был известен как B.G., The Prince of Rар.

«Король рэпа» Бернард Грин умер на 58-м году жизни

Фото: Instagram* / b.g.theprinceofrap

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В Германии умер музыкант Бернард Грин. Рэп-исполнителю было 57 лет. Сообщается, что он не смог побороть рак предстательной железы.

Грин родился в Вашингтоне в 1965 году. Он был известен как B.G., The Prince of Rap. В 90-е годы его хиты слушали в США и Европейских странах. Одной из самых популярных песен автора стала композиция This Beat Is Hot.

В 1985 году знаменитость записался в ряды американской армии и прошел подготовку в Южной Каролине. После его оправили на службу в ФРГ, где он решил остаться и продолжил заниматься музыкой. Грин пристрастился к музыкальным конкурсам и читал рэп на фестивалях во Франкфурте-на-Майне.

В 1996 году «Король рэпа» перестал работать над новыми композициями. Спустя десять лет он устроился на работу в местный музей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский режиссер Николай Досталь умер из-за рака предстательной железы.

 

 

 

 

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