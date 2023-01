«Король рэпа» Бернард Грин умер на 58-м году жизни

В Германии умер музыкант Бернард Грин. Рэп-исполнителю было 57 лет. Сообщается, что он не смог побороть рак предстательной железы.

Грин родился в Вашингтоне в 1965 году. Он был известен как B.G., The Prince of Rap. В 90-е годы его хиты слушали в США и Европейских странах. Одной из самых популярных песен автора стала композиция This Beat Is Hot.

В 1985 году знаменитость записался в ряды американской армии и прошел подготовку в Южной Каролине. После его оправили на службу в ФРГ, где он решил остаться и продолжил заниматься музыкой. Грин пристрастился к музыкальным конкурсам и читал рэп на фестивалях во Франкфурте-на-Майне.

В 1996 году «Король рэпа» перестал работать над новыми композициями. Спустя десять лет он устроился на работу в местный музей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский режиссер Николай Досталь умер из-за рака предстательной железы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.