Названа причина смерти режиссера Николая Досталя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 152

Деятель культуры скончался в больнице на 77-м году жизни.

Названа причина смерти режиссера Николая Досталя

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Знаменитый российский режиссер Николай Досталь умер в больнице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительно, Досталь умер из-за рака предстательной железы. 14 января 76-летний мужчина был доставлен в больницу и спустя пять дней скончался в медицинском заведении.

Рак предстательной железы возникает в результате трансформации клеток эпителия простаты. На ранних стадиях злокачественное образование не выходит за пределы пораженного участка и никак себя не проявляет. Однако, развиваясь, становится причиной смерти многих мужчин.

Досталь родился в 1946 году в Москве, получил образование на факультете журналистики МГУ, а после — в режиссерском отделении ВКСР. Учился он в мастерской Георгия Данелия.

Свою карьеру он начал ассистентом на «Мосфильме», но в 1982 году уже пробовал себя в роли режиссера-постановщика. За свою жизнь он снял 17 фильмов и написал сценарии еще к семи. Советскому и российскому зрителю хороши известны его работы «Раскол», «Стилет» и другие.

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