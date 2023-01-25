Песков назвал преувеличенным значение поставок западных танков Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Передача Киеву Abrams и Leopard не добавит потенциала ВСУ, заявил представитель Кремля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

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В Кремле считают преувеличенным значение поставок Киеву танков Abrams и Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о грядущей передаче бронетехники.

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. По технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины. Эти танки сгорят так же, как и все остальные», — сказал Песков.

Он добавил, что в проигрыше от поставок Киеву танков окажутся европейские налогоплательщики, на плечи которых лягут огромные расходы. Американцы же, «как всегда, останутся при своих, а скорее всего и с хорошими барышами», отметил представитель Кремля.

До этого кабинет министров ФРГ официально подтвердил поставки Украине танков Leopard. Кроме того, Берлин разрешил и другим странам передать немецкие бронемашины киевскому режиму. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения о поставках Leopard было принято после долгих и интенсивных консультаций с международными партнерами.

Также ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден готов передать Украине десять танков Abrams.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер разведки США Скотт Риттер назвал бесполезной передачу Киеву танков Abrams и Leopard.

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