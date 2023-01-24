По мнению офицера разведки Корпуса морской пехоты Скотта Риттера, Запад атакует президента РФ «отвратительными провокациями».

Президент России Владимир Путин достоин благодарности всего мира за зрелую политику и разумные ответы на провокационные выпады стран Запада. Такое мнение в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham выразил американский разведчик, офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал он.

Американский офицер оценил российскую политическую стратегию как курс на исключительно взвешенные ответы на действия Вашингтона и его партнеров по НАТО. Разведчик уверен, что окажись на месте России США, снаряды бы уже полетели. Штаты, полагает эксперт, давно начали бы «бомбить хабы Германии и Польши».

Западные страны, заявил Риттер, ведут себя крайне «безответственно и провокационно». Именно в этой тактике он видит неминуемый проигрыш коалиции в «фактически прямой войне с Россией», Офицер подчеркнул, что в конфликте с Москвой НАТО выступает в качестве снаряжения, а Украина «предоставляет кровь».

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения ситуации на границах с отделившимися от киевского режима Донецкой и Луганской народными республиками Москва пришла на помощь местному населению. Одной из целей участия в конфликте Путин также назвал обеспечение гарантий безопасности для России. С первого дня спецоперации США и их союзники поставляют Украине вооружение. В Кремле говорят о намеренном затягивании противостояния.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал стремление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой для РФ.