«Чуть шею не свернул»: Тимур Родригез рассказал об участии в смертельном трюке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Шоумен Тимур Родригез рассказал об опасном тюке в надувном шаре

«Чуть шею не свернул»: Тимур Родригез рассказал об участии в смертельном трюке

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Сейчас шоумен тот случай воспринимает уже с улыбкой на лице, но в момент испытания был страх и неизвестность, чем все закончится.

Певец и телеведущий Тимур Родригез вспомнил неприятную историю на съемках популярного шоу на федеральном канале. Тогда знаменитость попросили забраться в огромный надувной шар и параллельно петь. А пока он это делал, окружающие толкали шар так, чтобы он крутился во все стороны.

Как только испытание началось, зрители в зале замолчали. Со стороны все выглядело так, будто музыканту угрожает опасность.

«Многие подумали, что я там себе чуть шею не свернул или что-нибудь точно сломаю. Короче, это реально страшно и смешно одновременно. Но больше страшно», — поделился эмоциями Родригез в соцсетях.

К счастью, он отлично справился с испытанием. Но многие фанаты после все же написали, что Родригезу стоило отказаться от участия.

«Это вы не там ногу сломали?»;

«Издевательство какое-то»;

«Вы кому-то из канала дорогу перешли?» — написали артисту.

К слову, возможно именно на тех съемках Родригез и повредил ногу. В конце декабря он жаловался на то, что теперь ему приходится передвигаться на костылях. Причиной травмы стал некий новогодний танец.

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