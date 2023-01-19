Выпил за нелюбимую дочь и умер: певица Екатерина Семенова рассекретила жуткую смерть отца

Советская артистка блистала на сцене, но ее сердце часто разрывалось из-за грустных воспоминаний. Оказалось, что она была не самым любимым ребенком в семье.

Звезда советской эстрады Екатерина Семенова рано лишилась родителей. Смерть отца оказалась крайне драматичной. О воспоминаниях артистки пишет «Вечерняя Москва».

В откровенном интервью певица рассказала, что отец ушел из жизни 7 января 1967 года. В этот же день ей исполнилось семь лет. Трагедию буквально предвидела ее сестра Люда, которой приснилась гибель отца.

При этом Екатерина Семенова призналась, что уже в детстве знала, что не является любимой дочерью для своего папы.

«И когда он пьяный был, а в Москве он был таким всегда, он вообще жил в командировках, он просил прощения: «Прости меня, что я Людку люблю больше!“» — вспоминает артистка.

Однако в день ее рождения глава семейства все-таки решил выпить с коллегами в лаборатории за здоровье младшей дочери. По словам Семеновой, отец взял неподписанную колбу, в которой оказался древесный спирт.

«Так, извините за черный юмор, папа и умер за мое здоровье», — подытожила певица.

Также Екатерина Семенова призналась, что иногда плачет из-за того, что родные слишком рано покинули ее.

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