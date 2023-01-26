«Очень сложно»: почему дети Джигурды не живут с отцом в России

Знаменитый артист хочет жить большой семьей, однако не всегда все получается так, как хочется.

Российский актер Никита Джигурда регулярно привлекает внимание к себе. В этот раз знаменитость отличился на дне рождении балерины Анастасии Волочковой. На празднике шоумен плясал с ней такие зажигательные танцы, что поклонники заподозрили их в романтической близости.

У артиста есть жена Марина Анисина. Пара узаконила свои отношения в 2008 году, а в 2016-м звезды развелись. Однако через пять лет возлюбленные вновь воссоединились и даже устроили роскошное свадебное торжество. Через пару лет история может повториться, в сети уже ходят слухи об их разводе. Жаркие танцы Джигурды с Волочковой только подогревают домыслы о разрыве в семье.

Как сообщает издание aif.ru, у Никиты и Марины растут двое детей — 13-летняя дочь Эва-Влада-Крист Анисина-Джигурда и 14-летний Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда. Вместе с мамой они живут во Франции, однако звездный отец собирается перевезти всю семью в Россию. Как сообщал артист, оба наследника занимаются спортом.

«Они занимаются большим теннисом, учатся во французской школе. Здесь сейчас с этим очень сложно, на это нужно тратить много времени. <…> Я задался целью перевести их в итоге сюда», — сказал как-то знаменитость в беседе с 5-tv.ru.

В интернете не очень много информации о детях Джигурды. Иногда подростки снимают видео для соцсетей, однако больше всего известно о них из личных блогов родителей. Судя по контенту, оба ребенка растут веселыми, смышлеными и спортивными. Они хорошо говорят сразу на двух языках: русском и французском.

Помимо них у Джигурды есть и другие два сына от поэтессы и фотографа Яны Павелковской. У мальчиков тоже необычные имена — Артемий-Добровлад (20 лет) и Илья-Максимилиан (14 лет). Однако знаменитый папа почти не уделяет им время, он даже не платил алименты на наследников и не звонил бывшей жене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, планирует ли Джигурда стать отцом в пятый раз.