Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Часть объекта пострадала после подрыва грузовика в начале октября прошлого года. Когда будут завершены работы?

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после ремонта, сообщила пресс-служба Минтранса. Отмечено, что работы выполнены досрочно.

«Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сказано в сообщении ведомства.

До этого Минтранс информировал о временных ограничениях на мосту 25 января и полном закрытии на следующей день из-за проведения ремонтных работ. Кроме того, движение по мосту перекрывалось 14, 17 и 20 января и так же досрочно возобновлялось.

Полностью восстановить транспортную и инженерную инфраструктуры Крымского моста, включая поврежденное железнодорожное полотно, планируется к декабрю текущего года.

Часть Крымского моста пострадала после подрыва грузовика в начале октября прошлого года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, после чего частично обрушились два автомобильных пролета. Инцидент унес жизни четырех человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходят восстановительные работы на Крымском мосту.