Автомобильное движение ограничат на Крымском мосту 25 января

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 18

На объекте запланирован очередной ремонт дорожного полотна.

Автомобильное движение ограничат на Крымском мосту 25 января

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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На Крымском мосту вновь планируется ограничить движение из-за ремонтных работ. Начнутся они вечером 25 января и продлятся в течение следующего дня. На это время дорожная часть объекта будет полностью закрыта для автомобилистов, сообщили в Минтрансе РФ.

«25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. С полным закрытием автодорожной части моста на период с 00:00 до 12:00 26 января, для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в информации ведомства в Telegram-канале.

В министерстве также призвали водителей, планирующих поездки в Крым и обратно, следить за поступающей информацией.

Как известно, работы на Крымском мосту проводит дорожная организация Мосавтодор. Ремонт стартовал в конце декабря, за это время обновлено несколько участков объекта. В большинстве случаев они открывались досрочно. Так было, в частности, 10, 14 и 17 января. Полностью же завершить работы планируется в феврале, за это время потребуется обновить четыре пролета, каждый из которых весит порядка 300 тонн.

Как известно, ранее, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. В России инцидент признали терактом и назвали организатором Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России планируют ввести новые правила пересечения границы страны.

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Автомобильное движение ограничат на Крымском мосту 25 января

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