Токов закон: майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет

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Майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il; 5-tv.ru

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Чем полюбился россиянам такой способ добычи криптовалюты? Какое наказание за нарушения порядка может грозить?

В жилых домах могут запретить добычу криптовалют. Специальное оборудование, которое используют майнеры, потребляет очень много электроэнергии, и это приводит к перегрузке сетей. Контроль необходим и для снижения риска пожаров.

Как выяснили «Известия» в ближайшем будущем, регионы хотят наделить полномочиями — вводить особые налоги на майнинг, а в энергодефицитных районах — добыча крипты и вовсе может попасть под полный запрет.

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