США открыто дали понять, что стремятся нанести России поражение в гибридной войне.

США собираются нанести России поражение в ими же объявленной гибридной войне. Такое заявление сделали в МИД России, комментируя ТАСС заявление Дмитрия Полянского, первого заместителя постпреда России при ООН.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.

Представитель МИД добавил, что разговоры о красных линиях остались в прошлом.

«США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщили в дипведомстве.

И это далеко не первое обвинение действующей администрации США в деструктивных действиях. Ранее Сергей Лавров заявлял, что власти Штатов во главе с президентом Джо Байденом пытается положить конец истории. В качестве аргумента глава российского вида привел регулярные попытки «американских гонцов» потребовать от всего мира занять антироссийскую позицию. И это может привести к непоправимым последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-полковник британской армии предрек начало противостояния РФ и НАТО уже в 2023 году.