В США анонсировали новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18

Вашингтон потратил колоссальные суммы на военную поддержку Киева с начала президентства Джо Байдена.

В США анонсировали новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Новый пакет помощи Украине от США, включающий поставку 31 танка Abrams, достиг объема в 400 миллионов долларов. Об этом сообщили в американском Минобороны.

Из опубликованного Пентагоном документа следует, что Вашингтон направит Киеву не только сами танки. А еще снаряды калибром 120 миллиметров и «другие боеприпасы», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.

Кроме перечисленного, деньги в рамках нового пакета помощи будут использованы для обучения украинских военных управлению танками Abrams, а также обслуживанию их и другой техники.

В сообщении Минобороны США есть еще одно любопытное число. С начала работы администрации Джо Байдена в январе 2021 года США выделили Украине почти 28 миллиардов долларов в качестве военной помощи.

О поставке Украине американских танков M1 Abrams стало известно 25 января. Об этом во время выступления в Белом доме сообщил Джо Байден. При этом в его администрации уточнили, что на поставку машин могут уйти месяцы.

Вдобавок, танки M1 Abrams довольно сложные в использовании с технической точки зрения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал план с их поставкой провальным. Он пояснил, что в Пентагоне переоценивают подготовку украинских боевиков.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Усилить наступательные операции, считают в Вашингтоне, собирается и Россия. Причина этого — приближение весны.

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