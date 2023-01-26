Историк моды Васильев осудил наряд Салтыковой: «Тянет ее в мир вульгарности»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Историк моды Васильев раскритиковал розовую куртку Салтыковой

Историк моды Васильев осудил наряд Салтыковой: «Тянет ее в мир вульгарности»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Звезда выглядит молодо для своего возраста, но, похоже, ей этого мало. Чего же она добивается?

Стиль певицы Ирины Салтыковой раскритиковал историк моды Александр Васильев, пишет 7Дней.ru. Мужчина высказался об одном из нарядов звезды и об образе в целом.

«Эта куртка-косуха цвета взбесившейся Барби тянет ее в мир вульгарности», — сказал Васильев.

Собеседник также добавил, что исполнительница никогда не являлась примером изысканного вкуса. Кроме того, по мнению Васильева, Салтыкова молодо выглядит в своем возрасте, но ее гардероб имеет особенности, а именно, она похожа на «девочку-подростка» и хочет остаться в девяностых, где приобрела известность, уверен специалист.

Впрочем, Салтыкова не единственная, о чьем наряде высказывался Васильев. Еще ему не понравился образ актрисы Агаты Муцениеце, в котором она посетила премьеру сериала «Надвое» в прошлом году. Речь шла о зеленой кофте. Критик сравнил ее с «бабушкиной».

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