Худоба снова в моде? Какие пластические операции будут в тренде в этом году

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Хирург Скворцов: мода на утонченность форм снова возвращается

Худоба снова в моде? Какие пластические операции будут в тренде в этом году

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Многие селебрити стали уменьшать или удалять силикон, чтобы выглядеть более натурально. Что сменит моду на пышные формы?

Тенденции моды и красоты молниеносно меняются, заставляя некоторых девушек обращаться за помощью к пластическим хирургам. Почему в моду возвращаются утонченные фигуры, рассказал специалист эстетической хирургии Дмитрий Скворцов в беседе с Passion.ru.

Никто больше не хочет быть как Ники Минаж или Ким Кардашьян — фигуры «песочных часов» с неестественно большими формами бюста и ягодиц сдают свои позиции. Современный человек привык к физической активности, но порой даже это не помогает добиться гармоничного силуэта, и тогда на помощь приходит пластика.

«Прибегнув к липосакции, возможно сузить талию и добиться эффекта форменных ягодиц. В общем, найти гармонию внешнего вида — современная задача хирурга», — объяснил Дмитрий Скворцов.

Но женщины, отметил эксперт, стремятся к естественной фигуре. Также и с лицом — четкие контуры никогда не выйдут из моды.

«Сегодня пластическая хирургия предлагает усовершенствовать овал лица, установив импланты в подбородок. Удалив комки Биша, возможно сместить акцент на четкие линии скул. Только главное в таких экспериментах — не переборщить, чтобы не получить обратный эффект „натянутого лица“, как это вышло у Мадонны», — резюмировал хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны пластические операции.

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