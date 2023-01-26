Кириенко напомнил о подвиге советского народа накануне дня снятия блокады Ленинграда

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Ужас Великой Отечественной невозможно забыть. Имена героев всегда будут в сердцах поколений.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Бродский; 5-tv.ru

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О важности подвига, который совершил советский народ в дни полного освобождения от нацистской блокады, сегодня говорили на площадке конференции «Сила — в знании». Первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко провел прямые исторические параллели.

«Великая сила России — в тысячелетней истории. В истории, которой мы можем по праву гордиться. Сегодня у нас такой день, накануне 27 января, дня полного снятия блокады Ленинграда. Величайший день для нашей страны. И знаете, такой повод еще раз вспомнить и повод гордиться. Это — великий подвиг силы духа, воли нашего народа. Наши молодые ребята сегодня в зоне специальной военной операции показывают и мужество, и эти подвиги, абсолютно сопоставимые с тем, что в борьбе с фашизмом совершали их деды и прадеды», — подчеркнул Кириенко.

Также на конференции речь зашла о роли наставников. Сергей Кириенко также напомнил участникам о площадке «Россия — страна возможностей», которая помогает найти новые пути для саморазвития и профессионального роста.

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