«Исповедь» SHAMAN: тайны съемок, как срезали дреды и о чем сейчас диалог с Богом

Дредов больше нет. В новом клипе «Исповедь» популярный российский певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) сменил образ и перед поклонниками предстал элегантный блондин. На смену знаменитым «русским колоскам», как многие называли, пришла другая прическа, символизирующая начало нового этапа творчества музыканта.

Съемки еще одного полноценного короткометражного кино от исполнителя хита «Встанем», «Вороны» и «Я русский» проходили на природе и в павильоне почти 27 часов подряд. Больше половины времени — на сильном ветру и морозе в открытом поле в легкой кофте. SHAMAN, как и прежде, выступил автором музыки, слов и сценария клипа, над реализацией которого работали свыше 30 человек.

Герой клипа идет против течения и, вопреки всему, пытается прорваться сквозь безликую толпу. Обращаясь к Богу, он просит указать ему верный путь. В поисках себя SHAMAN идет по заснеженной пустыне и оказывается в маленькой церкви, зайдя в которую падает на колени и протягивает старцу ножницы…

Ведущая и автор спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко вместе со съемочной группой провела на локациях нового творения SHAMAN почти сутки.

Несколько месяцев юзеры спорили — а не накладные ли дреды у знаменитого артиста? И действительно ли он носит их в кулечке? Мы внимательно проследили за процессом преображения и подетально показали его в нашем видеоматериале. Кроме того с SHAMAN мы поговорили о его вере, душе и о том, что сейчас он просит у Бога.

— Ярослав, мы с тобой сегодня встречаемся в необычном интерьере. Расскажи, что только что происходило здесь. Мы ждали этого события почти всю ночь.

— Здесь происходила финальная сцена клипа на мою песню «Исповедь». То, что здесь вышло, сегодня можно видеть, потому что у меня на голове.

— Почему решил сменить образ? Почему решил отказаться от того, что немножко шокировало и удивляло?

— На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Все таки я человек творческий. А вообще людям свойственно меняться. Они же не музейные экспонаты. Я тоже живой человек. Иногда хочется так, иногда эдак.

— Мы встречаемся буквально на следующий день после возвращения с Донбасса, и в комментариях я читала, что SHAMAN повзрослел. Можно сказать, что смена образа — это тоже какой-то этап взросления тебя?

— Не думаю. Я думаю, что возраст… Главное ведь не то, что написано в паспорте, да и не годы. Это состояние души. Это внутреннее состояние в первую очередь. Поэтому это просто перемена. Надеюсь, что к лучшему. Но, во всяком случае, это естественным образом все происходит. Просто, что называется, пришло время.

— Песня «Исповедь». О чем сейчас твоя исповедь?

— «Исповедь» — это мой диалог с Богом. Это лучшее определение этой песни. И в этом коротком предложении, в общем, описано все. Но для того, чтобы в полной мере понять, что хотел сказать автор, надо просто ее послушать. Но, к счастью, зрители могут не только ее послушать, но и посмотреть и увидеть.

— Твой диалог с Богом был разный. Ты что-то у него спрашивал. И были моменты недопонимания, были моменты благодарности. Сейчас диалог о чем идет?

— В общем то, с моей стороны не изменилось. Я стараюсь каждый день идти навстречу. Стараюсь по мере своих сил молиться. Мне сложно об этом говорить, потому что это интимный процесс, и очень не хочется почему-то это освещать. Это очень такое дело все-таки личное. Но как я человек грешен. Поэтому у меня всегда одна позиция — позиция на коленях.

— Сегодня тебя ждало большое испытание как раз на коленях, в снегу, в мороз. Мы наблюдали все эти моменты. Почему ты решился на такие эксперименты? Это же большие риски и для здоровья.

— Это определенного рода такой момент, когда ты совершая какие-то усилия над собой и тем самым обретаешь счастье в итоге. И как раз оказавшись один на один с холодной природой снега, в одной майке, окруженный ветрами, холодом… И температура сколько там? Минус 10? Минус 15? Я не знаю. Ты просто понимаешь, чего ты стоишь на этой земле.



— А что вдохновляло тебя? Ты вновь идеолог своих клипов.

— Сразу ко мне идея пришла в голову и достаточно давно. Я ее хотел раньше реализовать. Мне не хватило снега элементарно. А сейчас момент, как раз символично — Крещение. Это, мне кажется, неслучайно. Как известно, случайности не случайны. Но сейчас мне очень сложно формулировать мысли, потому что на самом деле уже почти пять утра. Сутки мы снимали клип. А до этого была поездка на Донбасс. И тоже несколько дней поспать так и не удалось. Поэтому я немножко пытаюсь подбирать слова, потому что уже силы покидают. Но еще держимся.

— Вернемся к тому, что тебя вдохновляло на этот клип. За кулисами ты называл очень интересный фильм, который и настроил тебя на историю этого клипа.

— Да, это один из моих любимых фильмов. Это фильм «Остров» Павла Лунгина. Главную роль сыграл Петр Мамонов, царствие небесное. И этот фильм я не устаю пересматривать. И, конечно, он меня во многом вдохновил и подсказал сюжет. В какие-то моменты песня «Исповедь» — это все-таки отдельная история, это мною пережитое. Моя дорога, мой путь.

— В клипе мы увидим преображение, потому что вначале герои еще находятся в привычном образе с дредами. Я думаю, что все уже посмотрели этот клип. А дальше священник их отрезает. В чем символизм этой истории?

— Скажем так, я через Бога прихожу к себе новому. Вот так, да. Как известно, Господь знает прекрасно дорогу, в чем мы нуждаемся. Причем знают все лучше нас. Я стараюсь как-то по мере своих сил карабкаться в этом направлении.

— Препятствия делают нас сильнее?

— Обязательно, конечно. Но на то она и жизнь, чтобы мы могли преодолевать препятствия. Вот так и становимся лучше.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный репортаж о поездке SHAMAN в Донбасс.