В России предложили изымать дачи и земельные участки за долги

Речь идет о заброшенных участках, которых порядка 20-30% в в садово-товарищеских сообществах.

В России внесли предложение изымать дачи и земельные участки за долги, если владелец три и более года не выплачивает членские и целевые взносы. Такое предложение поступило от крупных риэлтерских компаний, сообщает издание «Известия».

В инициативе речь идет о заброшенных участках, которых где-то десять двадцать процентов в садово-товарищеских сообществах. По текущим правилам, изъять и продать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости. Это бывает крайне редко, а срок по иску составляет три года. Здесь исключается риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, дача — единственное жилье.

Один из заявителей инициативы — руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка десяти–двадцати процентов», — сообщил Антон Сауков.

По действующим правилам, изъять или продать такие земельные участки, можно только в случае соизмеримости долга стоимости. Это случается крайне редко, а срок у иска по задолженности составляет всего три года.

Компании предлагают увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет.

«Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», — говорится в письме «Этажей» в кабмин.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает инициативу правильной, так как от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ, так как в итоге долги недобросовестных дачников часто просто списываются и садовые общества не получают достаточных средств для своего развития.

Антон Сауков считает, что в первую очередь реализация такой меры — это восстановление справедливости, ведь часть таких должников не оплачивают взносы, потому что чувствуют безнаказанность.

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Такая проблема существует давно, и ее никак не может решить государство, поэтому инициатива правильная, но главное, чтобы она не уходила в крайности, когда участки будут отбираться просто из-за того, что кто-то не сдает два месяца деньги и не оплачивает коммуналку.

По мнению Ирины Доброхотовой, любая инициатива, связанная с изъятием частной собственности очень коварна.

«Право гражданина на частную собственность закреплено в Конституции РФ и является одним из важнейших. Если предположить, что само СНТ будет заниматься реализацией изъятого участка, то это открывает широкое поле для злоупотреблений и даже махинаций», — председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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