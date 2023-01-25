Финансовые трудности? Почему Анджелина Джоли закрыла свой фонд поддержки женщин

Организация «The Jolie Dalton Helic Foundation» помогала женщинам со всего мира, столкнувшимся с насилием.

Голливудская актриса Анджелина Джоли решила закрыть свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, организацию пришлось закрыть в связи с «финансовыми трудностями». Согласно отчетам, Джоли вложила почти два миллиарда долларов (около 114 миллионов рублей — Прим. ред.) с момента основания компании в 2015 году, но сейчас у нее имеются долги перед кредиторами.

Интернет-пользователи предполагают, что Джоли испытывает финансовые трудности после развода с Питтом. Актриса подала на развод в 2016 году и вложила много денег в судебный процесс против бывшего мужа. Поводом расставания, по ее словам, послужили «непреодолимые разногласия».

В отличие от бывшей супруги, Брэд Питт сейчас буквально светится от счастья в компании новой избранницы. Возлюбленные беззаботно проводят время: отдыхают на пляже, ходят на вечеринки и просто наслаждаются друг другом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джоли подала иск в суд на Питта о домашнем насилии.