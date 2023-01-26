США требуют от Турции прекратить обслуживание авиарейсов из России

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 43

WSJ: США давят на Турцию ради запрета авиакомпаниям России летать на Boeing

США требуют от Турции прекратить обслуживание авиарейсов из России

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Вашингтон угрожает Анкаре штрафами из-за того, что страна продолжает принимать российские рейсы, которые выполняются на американских самолетах.

США требуют от Турции прекратить сотрудничество с авиакомпаниями из России, которые используют самолеты американского производства. Информация появилась в газете The Wall Street Journal.

По данным источника издания, Вашингтон якобы планирует ввести штрафы в отношении Анкары, если она продолжит обслуживать лайнеры Boeing, выполняющие рейсы из РФ или Белоруссии. В частности, это касается дозаправки самолетов и предоставлении запчастей.

Кроме штрафов за нарушение экспортного контроля, который был введен американской стороной в 2022 году, гражданам Турции также может грозить тюремное заключение и лишение экспортных привилегий.

США продолжают вести санкционную политику в отношении РФ. Очередной пакет санкций против юридических и физических лиц был представлен 26 января.

При этом, как сообщал 5-tv.ru, Штаты готовы ослабить давление, если Россия выведет войска с территории Украины.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.13
0.17 75.33
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Безумные часы: Криштиану Роналду похвастался новой покупкой
0:02
МАГАТЭ зафиксировало мощные взрывы недалеко от Запорожской АЭС
23:51
Как мошенники получают доступ к Госуслугам
23:33
Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано
23:22
МИД Германии удалил пост о визите Лаврова в Африку
23:12
Кошечка в чепчике: Татьяна Брухунова появилась в новом образе

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023