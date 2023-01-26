США готовы смягчить антироссийские санкции

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 31

Виктория Нуланд объявила о возможных условиях для смягчения санкций против РФ

США готовы смягчить антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com / Alex Brandon - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Россию. Для этого страна должна соблюсти некоторые требования.

Госдеп Соединенных Штатов готов поддержать смягчение санкционной политики в отношении России, если она выведет войска с территории Украины, вернет освобожденные территории, и вопрос по урегулированию кризиса будет решаться на переговорах. Позицию озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала <…> ослабление санкций», — пояснила Нуланд во время слушаний в сенате.

Также она заверила, что аналогичного мнения придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Комментируя заявление Нуланд, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наша страна не видит готовности американской стороны к проведению диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 января США ввели очередной пакет санкций против российских предпринимателей, политиков и чиновников. В список попали 15 персон.

Тема:
Украинский кризис
26 янв
В ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру
26 янв
Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ
26 янв
Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
26 янв
Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
26 янв
В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине
26 янв
Глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики
26 янв
Украинская БМП подорвалась на оставленной ВСУ мине
26 янв
Техника раздора: как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз
25 янв
Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в переговорах России и Украины
25 янв
Доверия нет: посол РФ отреагировал на согласие Германии передать танки Украине
-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.13
0.17 75.33
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Мать Смольянинова* ответила: «Сын никогда не бил жену, только журналистов»
22:37
В ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру
22:30
США готовы смягчить антироссийские санкции
22:10
Ужасно постарела: Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости
21:59
Подробности задержания главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы
21:39
Передаче Киеву истребителей F-15 и F-16 предрекли логистический кошмар

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023