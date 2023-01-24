«Выгоню сразу»: почему Маша Распутина выступает против женихов дочери

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему у Маши Распутиной не складываются отношения с дочерью.

Маша Распутина рассказала, удалось ли ей помириться с семьей после череды скандалов! В чем звезда обвинила свою младшую дочь? Из-за чего певица не хочет, чтобы наследница выходила замуж? Правда ли, супруг артистки до сих пор официально женат на другой и не спешит разводиться? И почему звезда эстрады мечтает распродать свой гардероб? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ребята, звезде надо долго готовиться, а что же вы думаете? За пять минут зубы не почистишь… Оно в моем амплуа (говорит о платье. — Прим. ред.), ты понимаешь? В моем стиле», — сказала певица.

58-летняя Маша Распутина сверкает в блестящем мини-платье на светском мероприятии. Певица уже много лет верна своему эпатажному стилю. Звезда признается: в обычной жизни она одевается точно так же. Ее гардероб переполнен дорогими и экстравагантными нарядами.

«Есть уже, конечно, очень много. Пылесборники же, товарищи. У нас в стране никто не покупает наряды от звезд», — считает Маша Распутина.

Артистка говорит: она и рада бы избавиться от ненужных вещей. Но не знает, как это сделать. Распутина не хочет выставлять свою коллекцию нарядов на распродажу по примеру Филиппа Киркорова. Она уверена: немногие смогут позволить себе купить ее одежду даже с внушительной скидкой!

«Киркоров устраивает, я не устраиваю. Я думаю, что это смешно. Устраивать аукционы — это только между своими», — высказала мнение певица.

Чтобы оставаться привлекательной, Маша Распутина много времени проводит в кабинетах косметологов. Она не единожды ложилась под нож пластического хирурга. Несколько лет назад лицо звезды изменилось до неузнаваемости. СМИ писали: певица сделала ринопластику, круговую подтяжку лица, коррекцию формы подбородка, а также глаз, скул и губ. Сейчас у звезды перерыв в медицинских процедурах.

«Знаете, надоели настолько эти процедуры. Хочется от них отдохнуть. Хочется просто русской бани с веником и травяными чаями», — заявила артистка.

Кроме бани, Маша Распутина любит расслабляющий массаж. Но с одним условием: все манипуляции должна выполнять только женщина! Неужели артистка боится гнева мужа?

«Массаж — это обязательно, это святое. У меня все женщины, я мужчин к себе не подпускаю. Я просто не смогу расслабиться при мужчине», — рассказала Распутина.

Певица с бизнесменом Виктором Захаровым вместе уже 23 года. Распутина уверяет: с годами их отношения стали только крепче, и они доверяют друг другу.

«Мне кажется, он меня не ревнует, нет», — считает певица.

Муж певицы подтвердил эти слова.

«Она повода не дает ревновать», — сказал Виктор Захаров.

Бизнесмен в знаменитой возлюбленной души не чает, выполняет любой каприз: роскошные путешествия, дорогие подарки. Так почему пара так и не дошла до ЗАГСа? Оказалось, все это время предприниматель был женат на первой супруге Елене. Год назад СМИ написали, якобы он подал на развод. Приобрел ли Захаров заветный статус, до сих пор неизвестно. Но Распутина уверяет: штамп в паспорте для нее не важен. Главное, что Виктор рядом.

«Подарки самые удивительные и прекрасные… А вон он стоит, просто мы сейчас должны в другое место срочно поехать, поэтому он со мной приехал», — сообщила артистка.

А недавно Распутина после череды скандалов помирилась с младшей дочерью Машей. Девушка на всю страну обвиняла мать и отца в непонимании. Рассказывала, что родители выгнали ее из дома. В ответ певица заявила, что наследница все время лжет. Так, за два года учебы в вузе она ни разу не была на парах и скрывала это от родных. А они между тем платили огромные деньги за ее образование!

«У всех всегда есть и ссоры, и любовь, и даже драки. Я знаю, у меня сколько знакомых дерутся даже, но потом опять мирятся, и все в порядке», — поделилась Распутина.

Сегодня Мария живет в гостевом доме рядом с родителями. Их отношения нельзя назвать идеальными.

«Дочка у меня чересчур капризная. Я уж звезда. Я такая скромная, спокойная, без выпендрежа. А дочь у меня с выпендрежем», — рассказала Маша Распутина.

Поддержала мнение коллеги и певица Наталия Гулькина.

«Мы своим детям, я имею в виду артисты, иногда действительно очень много позволяем. Почему? Потому что мы все время на гастролях. Приезжая домой, как-то у нас такое ощущение, что ребенок нас не видел. Надо ему какой-то подарочек подарить. Мы сами начинаем баловать», — высказалась Гулькина.

Маша Распутина несчастна как женщина: «Ни одна из дочерей меня не слушает»

Маша Распутина никогда не жалела средств на любимую дочь. Но здесь пошла на принцип. Она считает, что наследница должна научиться зарабатывать деньги.

«Аника предложила как топ-модель демонстрировать наряды. Она думает, ну не знаю. Я думаю, что на следующий год все состоится», — сказала певица.

Пока у дочери нет возлюбленного, но Распутина только рада. По ее мнению, Маше еще рано создавать собственную семью.

«Выгоню сразу, даже пусть и не думает. Она сначала должна стать чем-то и кем-то в этой жизни, а потом уже женихи пойдут. Женихов еще знаете… Для того чтобы появился нормальный жених с интеллектом, нужно самой быть интеллектуальным существом», — уточнила Маша Распутина.

Однако девушка пока не торопится начать самостоятельную жизнь. Распутину это сильно огорчает. Она возлагала на дочь большие надежды. Ведь у нее есть еще одна наследница от первого брака — Лидия, которая тяжело больна и в свои 36 лет находится на иждивении матери. Еще в детстве ей диагностировали тяжелое психическое расстройство.

«Очень хорошо, она со мной. Когда-то ездит в клинику, подлечивается, потом опять. То есть у нас вот так», — поделилась артистка.

Распутина говорит: она занималась карьерой, а на воспитание детей времени не хватало. Это сильно отразилось на их отношениях.