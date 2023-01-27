«Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа опроверг сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как Карчаа рассказал сотрудникам ТАСС в четверг, инспекторы МАГАТЭ услышали отзвуки артиллерийской дуэли, проходившей вдалеке от станции.

«В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», — сказал Карчаа.

Карчаа добавил, что работники ЗАЭС, сотрудники эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ каждый день осматривают станцию, обходя ее по периметру.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ зафиксировало мощные взрывы недалеко от Запорожской АЭС.